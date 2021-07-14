Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bekçinin şehit edilmesine ilişkin baba ve oğul adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bekçinin şehit edilmesine ilişkin baba ve oğul adliyede

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bekçinin şehit edilmesine ilişkin baba ve oğul adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden 2 bekçiden birisinin şehit olması ve diğer bekçinin yaralanması olayında baba ve oğul adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden 2 bekçiden birisinin şehit olması ve diğer bekçinin yaralanması olayında baba ve oğul adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden 2 bekçiye silahlı saldırı ile karşılık verilmesinden sonra yaralanan 2 bekçiden 31 yaşındaki Gökçen Koşal şehit olurken, Fırat Doğan yaralandı. Olayla ilgili özel hareket destekli düzenlen operasyonda gözaltına alınan Necip S. ve oğlu Yalçın S. adliyeye sevk edildi.

Olay

İddiaya göre adreste iki aile arasında yaşanan silahlı kavgaya müdahale için giden bekçiler, kavgaya karışanlarda silah olduğu yönündeki bilgi sebebiyle Necip S. (55), ve oğlu Yalçın S'.den silahı istediler. Daha sonra Necip S. tüfeği vereceğini söyleyerek, kapıyı kilitledi.

Ardından bekçiler ise kilitli kapıyı açmaya çalıştıkları sırada Necip S. tarafından bekçilere ruhsatsız pompalı silah ile ateş edildi. Silahlı saldırı sonrasında 2 bekçiyi yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hastanede kaldırıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 yaşındaki Gökçen Koşal Şehit oldu. Yaralanan Bekçi Fırat Doğan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ayrıca silahlı kavgaya karışan şahıslardan kimsenin yaralanmadığı da öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bekçinin şehit edilmesine ilişkin baba ve oğul adliyede
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bekçinin şehit edilmesine ilişkin baba ve oğul adliyede
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bekçinin şehit edilmesine ilişkin baba ve oğul adliyede
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bekçinin şehit edilmesine ilişkin baba ve oğul adliyede
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bekçinin şehit edilmesine ilişkin baba ve oğul adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kavga ihbarına giden bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Kavga ihbarına giden bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor
Bakkala giderken iki grup arasındaki çatışmayı izleyen adam göğsünden vuruldu
Bakkala giderken iki grup arasındaki çatışmayı izleyen adam göğsünden vuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Tolga Akış Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bekçinin şehit edilmesine ilişkin baba ve oğul adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:25:38. #1.16#

title