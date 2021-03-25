Son dakika haberleri: Tekirdağ'da avukatın traktörünün soyulduğu anlar kamerada
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Son dakika haberleri: Tekirdağ'da avukatın traktörünün soyulduğu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da avukatın traktörünün soyulduğu anlar kamerada

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 ayrı traktörden yaklaşık 2 ton ağırlık demirini çaldığı belirlenen 3 şahıs, Malkara polisinin operasyonu sonrası yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 ayrı traktörden yaklaşık 2 ton ağırlık demirini çaldığı belirlenen 3 şahıs, Malkara polisinin operasyonu sonrası yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kameraya yansıyan olayda ise avukata ait traktörün soyulduğu anbean kaydedildi.

İlçe merkezinde park halinde bulunan 3 ayrı traktörden yaklaşık 2 ton ön tampon ağırlık demirleri ile iki akünün çalındığı ihbarı üzerine Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Sokak ve işyeri güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şahısların kimliğini tespit etti. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Ö.G., G.U. ve S.A. yapılan operasyonun ardından yakalandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan mağdurlardan avukata ait traktördeki hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da avukatın traktörünün soyulduğu anlar kamerada
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da avukatın traktörünün soyulduğu anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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