Son dakika haberleri... Tekirdağ'da avcının kazara vurduğu iddia edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi yaralandı
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da avcının kazara vurduğu iddia edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi yaralandı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da avcının kazara vurduğu iddia edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arazide tüfekle avlanan kişi tarafından kazara vurulduğu öne sürülen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arazide tüfekle avlanan kişi tarafından kazara vurulduğu öne sürülen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi A.K, kaçak avcılıkla mücadele amacıyla Uzunhacı Mahallesi'nde denetime çıktı.

Arazide izin belgesiyle avlanan L.C, kuşlara ateş açtığı sırada saçmalardan bazıları A.K'nin yüzüne isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilen A.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli L.C. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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