Son dakika haberleri... Tekirdağ'da avcının kazara vurduğu iddia edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi yaralandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arazide tüfekle avlanan kişi tarafından kazara vurulduğu öne sürülen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi hastaneye kaldırıldı.