Son dakika haberleri | Tekirdağ'da anız yangını
Son dakika gelişmesine göre Malkara ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
18.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:45
Malkara ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kavakçeşme Mahallesi'ndeki anız tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mahalle Muhtarı Ender Çeşme, gazetecilere, yangının kontrol altına alındığını, korkulacak bir durumun bulunmadığını söyledi.
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Kaynak: AA