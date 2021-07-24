Son dakika haberleri! Tek yumurta ikizlerini ayıran kazada sürücü alkolü çıktı
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Son dakika haberleri! Tek yumurta ikizlerini ayıran kazada sürücü alkolü çıktı

Son dakika haberleri! Tek yumurta ikizlerini ayıran kazada sürücü alkolü çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tek yumurta ikizi 21 yaşındaki Sema Dönmez, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tek yumurta ikizi 21 yaşındaki Sema Dönmez, hayatını kaybetti. Kaza sonrasında olay yerinden kaçan sürücü daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Sürücünün yapılan kontrolde alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza, Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait 07 DBY 75 motosikletle seyir halinde olan Sema Dönmez'e (21) arkadan gelen T.T., kontrolündeki 07 TCY 74 araç çarptı. Kanlar içinde yere yığılan Sema'nın yardımına arkadan gelenler koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

Amcası gözyaşlarını tutamadı

112 ekipleri tarafından kontrolü yapılan genç kızın olay yerinde can verdiği öğrenildi. Kazının ardından ikizinin öldüğü öğrenen Seda Dönmez gözyaşlarına boğuldu. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah yakınlarıyla yeğeninin cenazesini almayan gelen amca Ümit Dönmez, gözyaşlarını tutamadı. Dönmez, cenaze alınırken cenaze aracına dayanarak hüngür hüngür ağladı. Alınan cenazenin Elmalı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Alkollü çıktı

Öte yanan kazadan sonra olay yerinden kaçan araç sürücüsü T.T.'nin sabah saatlerinde polise giderek teslim olduğu öğrenildi. Sürücünün yapılan incelemesinde aşırı süratli ve alkollü olduğu iddia edildi. Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınarak gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili geniş çaplı araştırması devam ediyor. - ANTALYA

Son dakika haberleri! Tek yumurta ikizlerini ayıran kazada sürücü alkolü çıktı
Son dakika haberleri! Tek yumurta ikizlerini ayıran kazada sürücü alkolü çıktı
Son dakika haberleri! Tek yumurta ikizlerini ayıran kazada sürücü alkolü çıktı
Son dakika haberleri! Tek yumurta ikizlerini ayıran kazada sürücü alkolü çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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