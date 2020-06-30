Son dakika haberleri | Tek bacaklı adam minibüste yaşıyor Son dakika güncel haberine göre Bursa'da engelli bir vatandaş, odaya dönüştürdüğü panelvan aracında yaşıyor.

Bursa'da engelli bir vatandaş, odaya dönüştürdüğü panelvan aracında yaşıyor.

Yürek burkan hayat hikayesi Bursa'da yaşanıyor. 12 yaşında elektrik çarpması sonucu bacağını kaybeden Yunus Altuntaş iki defa evlendi. İkinci eşinden de boşanan engelli adam, 8 yıldır yardımseverlerin yaptığı yardımlarla aldığı aracında yatıp kalkıyor. Panelvan tipi aracın arkasına yatak koyan Altuntaş, burada yemeğini ve çayını pişiriyor. Banyo yapmak için haftada bir kez hamama gidiyor. Devletten aldığı engelli maaşı bulunan yaşlı adam, dışarıda tek bacakla yara bandı ve kağıt mendil satıyor. Bekar olduğu ve yeterli parası olmadığı için ev tutamayan Altuntaş, Aile Bakanlığı ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Arabada hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade eden Yunus Altuntaş, "Ben 54 yaşındayım. 12 yaşında elektrik akımına kapılarak ayağımı kaybettim. Babam parasızlıktan doktora götüremedi, ayağım kesildi. 42 yıldır tek ayakla yaşıyorum. İki defa evlendim, ikisinden de ayrıldım. Şu an bekarım, tek başına aracımda yaşıyorum. Bu aracı hayırseverlerin yardımlarıyla aldım. Yara bandı, kalem, çakmak ve kağıt mendil satarak karnımı doyurabiliyorum. Bekar olduğum için bana ev vermiyorlar. Ben arabada yatmaktansa başımı sokabilecek sıcak bir yuva istiyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA