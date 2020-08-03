Son dakika haberleri... TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatları yapıldı
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Son dakika haberleri... TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

Son dakika 3. sayfa haberi: 82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatları yapıldı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

03.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:34

TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden, "Durmak yok. Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. İstiklal ve İstikbalimiz için" notuyla, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yüksek hassasiyete sahip TEBER-82 Güdüm Kitleri, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olmasıyla ön plana çıkıyor. 2.6 metre uzunluğa sahip TEBER-82 Güdüm Kitleri, MK-81 ve MK-82 harp başlığı tiplerine sahip. Menzil aralığı 2 ile 28 kilometre arası olan TEBER-82 Güdüm Kitleri, lazer arayıcı başlık, ataletsel ölçüm birimi, küresel konumlandırma sistemi gibi güdüm modlarıyla donatıldı.

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Son dakika haberleri... TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

Kaynak: İHA

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