Son dakika haberleri: TDV Nijer'de "Yargaliga-Suya Giden Yol" belgeselinin gösterimini yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), su kuyusu ve vakıf çeşmesi için Nijer'de çekimleri yapılan "Yargaliga-Suya Giden Yol" belgeselinin gösterimini, başkent Niamey'in Sojadey köyünde yaptı.

TDV'den yapılan açıklamada, başkente 220 kilometre mesafedeki Sojadey köyünde, yerel imkanlarla oluşturulan sahnede, açık havada belgeseli izleme imkanı bulan köylülerin, ilk defa beyaz perdeyle tanıştığı belirtildi.

TDV Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi Sorumlusu Selman Aktaş, Afrika başta olmak üzere temiz içme suyuna ulaşmakta güçlük yaşayan coğrafyalara vakıf çeşmesi açarak, insanlığı suya kavuşturmaya çabaladıklarını ifade etti.

Türkiye'de çok beğenilen belgeseli, çekimlerin yapıldığı Sojadey köyü sakinlerine de izletmek istediklerini belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Köyde yerel imkanlarla sahne hazırladık. Başkent Niamey'den aldığımız üçer metrelik 2 parça bezi bir terzi bularak diktirdik ve beyaz perde oluşturduk. Tahta kazıkların üzerine hazırladığımız perdeyi asarak açık hava sinema sahnesi oluşturduk. Köye 55 kilometre mesafede bulunan bir şehirden jeneratör ve ses sistemi kiraladık. Başkent Niamey'den kiraladığımız projeksiyon cihazını da kullanarak belgeselimizi yerel imkanlarla oluşturduğumuz beyaz perdeye yansıttık. Bölgede kullanılan yerel dil olan Cermaca'ya çevirdiğimiz belgesel Sojadey halkı tarafından da çok beğenildi."

Sahneyi hazırlarken sadece çocukların değil, yetişkinlerin de meraklı gözlerle kendilerine baktığını anlatan Aktaş, "İlk önce ne yaptığımızı anlamaya çalıştılar. Hayatlarında hiç görmedikleri bir platformla karşılaşınca merakları daha çok arttı. Sinemanın gösterime girmesiyle de şaşkınlıkları sevince dönüştü. Özellikle belgeselde yer alan çocuklar kendilerini ekranda görünce tarifi imkansız bir mutluluk yaşadılar. Elhamdülillah onların kocaman dünyalarında küçük de olsa bir mutluluk oluşturabildik." ifadelerini kullandı.

Selman Aktaş, Türkiye'den yaklaşık 7 bin 400 kilometre uzaklıkta bulunan ve 10 saat süren yolculuk sonrasında ulaşılabilen Sojadey'de gerçekleştirilen belgesel gösteriminin bölge için de bir ilk olduğunu kaydetti.