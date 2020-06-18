Son dakika haberleri... TDP ekiplerinden sinyal kesilerek yapılan oto hırsızlığına karşı klipli uyarı Son dakika genel haberi: TDP ekiplerinden sinyal kesilerek yapılan oto hırsızlığına karşı klipli uyarı Gaziantep Toplum Destekli Polislik ekipleri, kentte son zamanlarda araçların uzaktan kumandalarının sinyalinin kesilmesi yoluyla yapılan oto hırsızlıklarıyla ilgili klipli bilgilendirme çalışması yaptı.

TDP ekiplerinden sinyal kesilerek yapılan oto hırsızlığına karşı klipli uyarı

GAZİANTEP - Gaziantep Toplum Destekli Polislik ekipleri, kentte son zamanlarda araçların uzaktan kumandalarının sinyalinin kesilmesi yoluyla yapılan oto hırsızlıklarıyla ilgili klipli bilgilendirme çalışması yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, kentte özellikle son zamanlarda araçların uzaktan kumandalarının sinyalinin kesilmesi yoluyla meydana gelen ve giderek artan otodan hırsızlık olaylarıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yaptı. Vatandaşlara, otodan hırsızlığın oluş şekliyle ilgili bilgi veren ve uyarılarda bulunan ekipler, dikkat edilmesi gereken konularda da açıklamalarda bulundu.

Ekipler, yaşanan hırsızlık olaylarının en aza indirilebilmesi amacıyla özellikle sanal ortamdaki vatandaşlara ulaşabilmek için bir klip çalışması yaptı. TDP ekipleri tarafından hazırlanan klipte, sinyal kesilerek yapılan oto hırsızlığının nasıl meydana geldiğiyle ilgili canlandırma yapıldı. Vatandaşların özellikle kısa ve uzun süreli park yaparken dikkat etmeleri gereken kurallar ve tedbirlere ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Klip, ekiplerin konuya ilişkin broşür dağıtmasıyla son buldu.

Kaynak: İHA