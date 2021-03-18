Son dakika haberleri! TCMB: Son dönemde kredi büyümesindeki yükseliş eğilimi ile ithal maliyetlerdeki artış, talep ve maliyet unsurlarında öngörülen kademeli iyileşmeyi...
18.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:08
Son dakika haberlerine göre TCMB: Son dönemde kredi büyümesindeki yükseliş eğilimi ile ithal maliyetlerdeki artış, talep ve maliyet unsurlarında öngörülen kademeli iyileşmeyi geciktirmektedir.
TCMB: Son dönemde kredi büyümesindeki yükseliş eğilimi ile ithal maliyetlerdeki artış, talep ve maliyet unsurlarında öngörülen kademeli iyileşmeyi geciktirmektedir.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu