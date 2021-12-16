Son dakika haberleri: TCMB: "Kurul, arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir." - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri: TCMB: "Kurul, arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir."

Son dakika haberleri: TCMB:
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre TCMB: "Kurul, arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir.

TCMB: "Kurul, arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir."

TCMB: 'Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci...

TCMB: "Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci...

 TCMB: 'Salgında yeni varyantlar, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır.'

TCMB: "Salgında yeni varyantlar, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır."

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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