Son dakika haberleri: TCMB: "Kurul, arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberine göre TCMB: "Kurul, arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir.
TCMB: "Kurul, arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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