Son dakika haberleri | TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
10.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:32
Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 8 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 8 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 8 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan