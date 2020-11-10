Son dakika haberleri | TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
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Son dakika haberleri | TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

10.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:32
Son dakika haberleri | TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 8 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 8 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 8 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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