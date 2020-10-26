Son dakika haberleri! TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
26.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:07
Son dakika haberleri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 23 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 23 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 23 Kasım vadeli ve 5 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan