Son dakika haberleri | TCMB'den geleneksel yöntemli repo ihalesi
Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 8 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
18.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:01
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 8 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB'nin yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 8 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA