Son dakika haberleri: TCMB 10 milyar liralık geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi Son dakika ekonomi haberine göre Merkez Bankası (TCMB), "sıkılaştırma adımları çerçevesinde" 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini açıkladı.

Merkez Bankası (TCMB), "sıkılaştırma adımları çerçevesinde" 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini açıkladı. TCMB, "sıkılaştırma adımları çerçevesinde" Pazartesi ve Salı günleri de 10'ar milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi. TCMB'nin "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" açıklamasında şöyle denildi: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 9 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir."TCMB'nin Salı günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.3 oldu.TCMB dün yaptığı bir açıklama ile ayrıca, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bankaların borç alabilme limitlerinin bugünden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü şöyle duyurdu: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 9 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir."TCMB'nin Salı günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.3 oldu.TCMB dün yaptığı bir açıklama ile ayrıca, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bankaların borç alabilme limitlerinin bugünden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü şöyle duyurdu: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."

Kaynak: DHA