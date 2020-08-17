Son dakika haberleri... TCMB 10 milyar liralık geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi Son dakika haberlerine göre Merkez Bankası (TCMB) 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini açıkladı.

Merkez Bankası (TCMB) 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini açıkladı. TCMB'nin "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" açıklamasında şöyle denildi: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir."

Kaynak: DHA