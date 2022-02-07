Son dakika haberleri: TCDD, başkentte kaza yaşanan hemzemin geçitteki bariyerlerin arızalı olmadığını bildirdi

POLATLI, ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki hemzemin geçitte meydana gelen kazanın ardından yapılan testte bariyerlerin muntazam çalıştığının ve herhangi bir arızasının olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00 sularında Hasanbey'den Temelli'ye giden yük treni Polatlı-İğciler arasında "kilometre 478+105'te" sesli, ışıklı ikaz sistemleri aktif olan ve kapalı halde bulunan kontrollü hemzemin geçitten geçmeye çalışan 06 DE 6011 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrasında, Savcılıkça yapılan testte, bariyerlerin muntazam çalıştığı ve herhangi bir arızasının olmadığı tespit edildi.

Fatih ve Şehitlik mahallelerini birbirine bağlayan Yılmaz Işılak Hemzemin Geçidi'ndeki kazada, otomobildeki Ali Şir Ünal (68) hayatını kaybederken, sürücü Şükrü Yılmaz (66) ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.