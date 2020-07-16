Son dakika haberleri: TBMM KEFEK başkanlığına AK Parti Edirne Milletvekili Aksal seçildi
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Son dakika haberleri: TBMM KEFEK başkanlığına AK Parti Edirne Milletvekili Aksal seçildi

Son dakika haberleri... TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) başkanlığına seçilen AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Yükümüzün ağır olduğunu tecrübeli arkadaşlarımız biliyor.

Son dakika haberleri: TBMM KEFEK başkanlığına AK Parti Edirne Milletvekili Aksal seçildi
16.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:34

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) başkanlığına seçilen AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Yükümüzün ağır olduğunu tecrübeli arkadaşlarımız biliyor. İnşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, KEFEK'in TBMM'deki ihtisas komisyonları arasında önemli çalışmalara imza atmış bir komisyon olduğunu belirterek, yeni yasama döneminde de hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

KEFEK başkanlığını devraldığı AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın'a bu zamana kadar yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Aksal, şunları kaydetti:

"KEFEK en çok çalışan, en çok üreten komisyon. Çok güzel işlere imza attınız, inşallah önümüzdeki dönemde de bu çalışmaları daha ileriye taşıyacağız. Komisyonun ilk toplantısını yeni yasama döneminde yapmayı planlıyoruz. KEFEK, TBMM Genel Kurulunun çalışmadığı dönemlerde de toplanabilir. Yükümüzün ağır olduğunu tecrübeli arkadaşlarımız biliyor. İnşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız."

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Kaynak: AA

Manşet

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