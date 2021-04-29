Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya...

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya...
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Muslera Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 19:33:55. #1.14#

title