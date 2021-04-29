Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya...
Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz