Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçeleri görüşülüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Bütçeler üzerinde AK Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, gençlere imkan tanıdıklarını ve yeteneklerini keşfedecekleri alanlar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bazı milletvekillerinin, "gençlerin mutsuz olduğu" yönünde sözlerini hatırlatan Kadak, "Madem bu konuda bu kadar dertlisiniz, o zaman mesela gençler ilçe binalarınızda tacize uğrarken, vekiliniz gelip burada 'Evet, oldu, yine olacak.' derken siz bu gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Çocuklar ölürken, Yasinler yanarken mesela Aybüke Öğretmen artık aramızda yokken bu gençlerin asla mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Eren hiçbir zaman 17 yaşına giremeyecekken, Bedirhan bebek hiçbir zaman büyüyemeyecekken bizim mutlu olmamızı bekleyemezsiniz." dedi.

Türkiye'nin herhangi bir ülkenin yaşadıklarını yaşamadığını, 1,5 yıl içinde sınırlarına 700'den fazla saldırı yapıldığını belirten Kadak, "Sınırlarımızı korumak, teröristlerle mücadele etmek için bir harekat başlatıyoruz. Maalesef bunun sonucunda Meclisimizde eleştiriler görebiliyoruz. 16 yaşında bir genci, 20 yaşında bir öğretmeni, bebekleri katleden insanların cenazesine giden vekiller görebiliyoruz aramızda ya da buna sesini çıkarmayan vekiller de görüyoruz." şeklinde konuştu.

Kadak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, kredi ve yurtlardan çok daha fazlasını temin ettiğini, umut, imkan ve eşit fırsatlar verdiğini, her yıl milyonlarca gence ulaştığını dile getirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 2021 yılı bütçesinin gençliğe ve sporculara değer veren, geçmişin yaralarını sararken geleceğe umutla bakan bir bütçe olduğunu belirtti.

Sporun, barışın elçisi, kardeşlik ve herkes için olduğu ilkesine gönülden inandıklarını vurgulayan Özalan, "Gençlerimizi spora teşvik etmek için ülkemizin istisnasız her şehrini stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, kortlarla, kayak merkezleriyle, mahalle tipi spor sahaları ve gençlik merkezleriyle donattık." dedi.

Özalan, tesisleşme ve sporcu gelişimini birlikte değerlendirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Uluslararası faaliyetlerde şanlı Türk Bayrağı'mızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okuyacak başarılı sporcuları yetiştirmek için altyapı devrimi gerçekleştirdik. 1500'lerde olan spor tesisi sayısını 3 bin 700'lere çıkardık ve buna ek olarak 2 bin 500 mahalle tipi spor sahalarını inşa ettik. Lisanslı sporcu sayısını 280 binlerden 10 milyon civarına çıkardık. Türkiye olimpiyatlara hazırlık merkezlerimizde toplam bini aşkın sporcumuz bulunuyor. Bu sahalarda ter döken kardeşlerimizin arasından da geleceğin şampiyonları da çıkacaktır."

"AK Parti gençleri anlıyor"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri içinde en genç nüfusa sahip ülke olduğunu söyleyerek, "AK Parti olarak kuruluşumuzdan bu yana gençlik politikalarına verdiğimiz önem sayesinde gençlerimizin her anlamda kendilerini yetiştirebileceği fırsatları sunmak için devletimizin imkanlarını seferber ettik." dedi.

Gençlik merkezlerinin, gençlerin gelişimine yönelik atılan adımların en önemlilerinden olduğuna işaret eden Kılıç, bu merkezlerin, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler iş birliğinde gençlere akademik eğitim ve öğretimleri dışında hem kişisel, sosyal hayatlarında hem de mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmak için çalıştığını anlattı.

AK Parti'nin, gençleri anladığını, onların sorunlarının çözümü için çaba gösterdiğini ifade eden Kılıç, "Her ilde yenilenen veya sıfırdan yapılan spor kompleksleri gençlerimizin hizmetinde. Bakanlığımızın bilabedel sunduğu hizmetlerden gençlik kampları ve gezileri ki bu geziler ve kamplar gençlerimizin vizyon kazanmalarında ve yeni hedeflere ulaşmalarında önemli bir motivasyon kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

"Dışişleri Bakanlığımız bu bütçeyi fazlasıyla hak ediyor"

AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, "2020'yi çok sevindirici ve gurur verici bir gelişmeyle bitiriyoruz. İnşallah Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü 30 yıl aradan sonra sağlanmış olacak." dedi.

Dışişleri Bakanlığının, bu bütçeyi fazlasıyla hak ettiğini belirten Yıldız, "Aslında misyon sayısındaki genişleme, döviz kurları ve görev alanındaki çeşitlenme dikkate alındığında daha fazla bütçe de olabilirdi ama inşallah ekonomik şartlar geliştikçe önümüzdeki yıllarda o da olur." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığının salgın döneminde gösterdiği performansa değinen Yıldız, "Bu kolay değil, bu kadar misyonununuz, azminiz yoksa salgın döneminde gerçekleştirilen bu tahliyeyi, vatandaşlarımıza sahip çıkmayı yapamazsınız. Bunun herkesin hissiyatına tercüman olduğunu düşünüyorum, çünkü hepimizin bu süreçte Bakanlıktan, büyükelçiliklerimizden, konsolosluklarımızdan beklentileri, talepleri oldu. Çok müteşekkirim ve mağrurum ki hepsi layığınca karşılandı." ifadelerini kullandı.

Askeri danışmanların Libya'da çok iyi iş yaptığına değinen Yıldız, "Türkiye'nin dahlinden önce başkent Trablus düşmek üzereydi. Orada bir soykırım yaşanmak üzereydi. Libya'da şu anda barış umutları yeşermiş durumda. Dışişleri Bakanlığımız olmadan, diplomasi olmadan, sırf askeri yöntemlerle bunları başarmak mümkün olmazdı." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun özverili liderlik ve gayretleriyle belirsizliklerle dolu ve çalkantılı bir ortamda Türkiye'nin milli menfaatlerini en etkili şekilde savunduklarını belirtti.

Türkiye'nin, sahada ve masada etkin gücünün muhafazasının, herkesin ortak hedefi olması gerektiğini vurgulayan Çonkar, "Bizim de TBMM olarak bu hedef etrafında kenetlenmemiz, Dışişleri Bakanımıza etkin bir parlamenter diplomasiyle bu yolda hep birlikte destek vermemiz boynumuzun borcudur. Ülkemizin güvenliğinin ve milli menfaatlerinin söz konusu olduğu tüm meselelerde muhalefet partilerinden beklentimiz rakip ve hasımlarımızın tezlerini ve ellerini güçlendirecek açıklama ve tavırlardan hassasiyetle kaçınmalarıdır. Milli duruş ve gerçek vatanseverlik bunu gerektirir." diye konuştu.

Çonkar, hem diplomasi hem de savunma ve güvenlik sahalarında artırılan imkan ve kabiliyetler kapsamında gerek yakın coğrafyada gerekse küresel düzeyde güvenlik, barış ve refahın sağlanması hedefiyle girişimci ve insani bir dış politika yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu