Son dakika haberleri: TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor
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Son dakika haberleri: TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor

14.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:13
Son dakika haberleri: TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor

Son dakika habere göre TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Nimetulllah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 7. tur görüşmelerinde bugün Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumunun 2021 bütçeleri ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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