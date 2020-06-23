Son dakika haberleri | TBMM'de 6 yeni vaka
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Son dakika haberleri | TBMM'de 6 yeni vaka

Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde altı yeni korona virüs vakası tespit edildi.

Son dakika haberleri | TBMM'de 6 yeni vaka
23.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:12

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde altı yeni korona virüs vakası tespit edildi.

TBMM'de korona virüs tedbirleri kapsamında personele korona testi yapılıyor. Bu kapsamda TBMM personelinden 6 kişide daha korona virüs tespit edildi. TBMM'de 6 personelde daha yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Meclis'te vaka sayısı 17'ye çıkmış oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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