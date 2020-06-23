Son dakika haberleri | TBMM'de 6 yeni vaka Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde altı yeni korona virüs vakası tespit edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde altı yeni korona virüs vakası tespit edildi.

TBMM'de korona virüs tedbirleri kapsamında personele korona testi yapılıyor. Bu kapsamda TBMM personelinden 6 kişide daha korona virüs tespit edildi. TBMM'de 6 personelde daha yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Meclis'te vaka sayısı 17'ye çıkmış oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA