Son dakika haberleri! TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti - Haberler
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Son dakika haberleri! TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti

Son dakika haberleri! TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyeler, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

GAZİANTEP (AA) - TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyeler, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Katırcıoğlu, Vali Davut Gül ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kente üzücü bir olay nedeniyle geldiklerini, babası tarafından darbedilen bebeğin ailesini ziyaret ettiklerini ve konuya ilişkin bilgi aldıklarını bildirdi.

Olaya ilişkin süreçleri Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak incelediklerini ve gelinen noktayı değerlendirdiklerini aktaran Katırcıoğlu, "Bugün çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik yapılan çalışmaların brifingini aldık. Yapılan sunum ve incelemeler noktasında devlet-millet birlikteliğinin ve uyumunun ne kadar önemli olduğunu, ortak paydanın hizmet, şehir ve ülke olduğunun çok güzel bir örneğine şahit olduk." dedi.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, gereken tüm desteğin devlet eliyle zamanında ulaştırıldığını kaydeden Katırcıoğlu, hukuki süreçlerin de sürdüğünü belirtti. Katırcıoğlu, "Bizler de komisyon olarak bunun denetimini yaptık. Şiddetle mücadele noktasında kimden, kime, nerede ve ne şekilde olduğuna bakılmaksızın şiddete karşı bu şehirde güzel bir duruş sergileniyor. Örnek bir duruş ve süreç takip edilmiş." ifadelerini kullandı.

Katırcıoğlu başkanlığındaki komisyon üyeleri daha sonra Şehitkamil Belediyesi tarafından oluşturulan Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

Burada yürütülen çalışmalar hakkında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan bilgi alan komisyon üyeleri, çocukların eğitimini yerinde gözlemledi ve onlara çeşitli hediyeler verdi.

Katırcıoğlu, buradaki konuşmasında da İçişleri Bakanlığının projesinin belediye tarafından hayata geçirildiğini söyledi.

Derslerin uygulamalı olmasının önemine işaret eden Katırcıoğlu, "Göğsümüz kabardı. Çocuklarımıza trafik bilincinin aşılanması açısından çok önemli bir çalışma. Çocuklarımız belli aralıkta buraya getirilip uygulamalı eğitim alıyorlar. Çocuklarımızın kuralları öğrenme ve uygulaması noktasında çok önemli bir proje. Çocuklara yapılan yatırım Türkiye'nin geleceğine bir yatırımdır." diye konuştu.

Son dakika haberleri! TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti

Son dakika haberleri! TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti

Son dakika haberleri! TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti

Son dakika haberleri! TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti

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AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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