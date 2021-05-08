TBMM Başkanı Şentop, Letonya Parlamentosunun 1915 olaylarına ilişkin kararını kınadı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop, Letonya Parlamentosunun 1915 olaylarına ilişkin kararını kınadı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, Letonya Parlamentosunun 1915 olaylarına ilişkin kararını kınadı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Letonya Parlamentosunun 1915 olaylarına ilişkin aldığı kararı kınadığını belirterek "Bu hukuk dışı kararı reddediyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Letonya Parlamentosunun 1915 olaylarına ilişkin aldığı kararı kınadığını belirterek "Bu hukuk dışı kararı reddediyoruz." dedi.

Şentop, Letonya Parlamentosunun 1915 olaylarına ilişkin aldığı kararla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Letonya Parlamentosunda, 6 Mayıs 2021 tarihinde, asılsız soykırım iftirasını içeren bir kararın kabul edilmiş olmasını kınadığını vurgulayan Şentop, "Bu hukuk dışı kararı reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Tarihi olayları yargılamanın ve hüküm vermenin parlamentoların görevi olamayacağını bildiren Şentop, tarihi gerçekleri saptırmaktan başka bir gayeye hizmet etmeyecek bu kararın aynı zamanda hukuk dışı olduğunu aktardı. ???????Şentop, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Letonya'yı da bağlayan 2013 ve 2015 tarihli kararları, Ermeni iddialarının hukuki bir kıymeti bulunmadığını, sadece tarihi bir tartışma konusu olabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Uluslararası hukuka da aykırı olan bu kararın günlük basit siyasi hesaplar temelinde alınmış olduğu ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, açıklamasında şunları kaydetti:

"Letonya Parlamentosunun, Letonya'nın işgalinin 80. yıl dönümü vesilesiyle yapmış olduğu açıklamada kendi tarihindeki olaylara dürüst ve adil bir şekilde yaklaşılmasının uluslararası ilişkilerin bir ön şartı olduğuna işaret ettiğini hatırlatırız. Letonya Parlamentosunun o açıklamada, kendi ülkesi için temenni ettiği, dürüst ve adil yaklaşımı 106 yıl önce yaşanan olaylar konusunda Türkiye için sergilememiş olması vahim bir çelişkidir, samimiyetsiz bir yaklaşımdır. Letonya Parlamentosunu, tarihten husumet çıkaran radikal çevrelerin anlayışını körüklemek yerine, anılan dönemde yaşanan olayların hakikatinin ortaya çıkarılması için ortaya koyduğumuz tekliflerimize ve bölgede barış, huzur ve istikrarı sağlama gayretlerimize destek vermeye davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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