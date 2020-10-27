Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir"
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Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir"

27.10.2020 00:35 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:40
Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop,

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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