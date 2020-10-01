Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davasında, vatan...
01.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:14
Gelen son dakika haberlerine göre TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davasında, vatan savunmasında Azerbaycan'ın yanında yer alacaktır.
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davasında, vatan savunmasında Azerbaycan'ın yanında yer alacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden