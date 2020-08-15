Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, bölgemizde barışın, güvenliğin, huzurun teminatıdır"
Son dakika haberlerine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun babası Hacı Bayram Akbaşoğlu'nun cenaze töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
15.08.2020 18:44 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:02
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun babası Hacı Bayram Akbaşoğlu'nun cenaze töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA