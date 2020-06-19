Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık): "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da... Son dakika politika haberine göre TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık): "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler.

TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık): "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler." Kaynak: AA