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Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık): "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da...

Son dakika politika haberine göre TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık): "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler.

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop:
19.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:14

TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık): "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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