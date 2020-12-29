Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesine tepki
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Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesine tepki

29.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:24
Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesine tepki

Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili, "Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili, "Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin paylaşım yaptı.

Şentop, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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