Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan Kabil'deki terör saldırısına kınama
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Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan Kabil'deki terör saldırısına kınama

Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan Kabil'deki terör saldırısına kınama
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yapılan terör saldırılarını kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yapılan terör saldırılarını kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliamı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hakim olacağı günler için dua ediyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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