Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama Açıklaması
27.10.2020 00:29 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:32
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki terör eylemine ilişkin, "Teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki terör eylemine ilişkin, "Teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. Türkiye, teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecek." dedi.
Şentop, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Şentop, Türkiye'nin, teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyeceğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu