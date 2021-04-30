Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop şehit iki asker için başsağlığı diledi
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Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop şehit iki asker için başsağlığı diledi

Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop şehit iki asker için başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit iki asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit iki asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Toprak ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda yaralanarak hastanede tedavi gören Mehmet Kırmızı şehadete yükseldi. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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