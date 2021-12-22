Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop, meclis toplantısında genel kurulu selamladı
Son dakika gündem haberi... Meclis toplantısından detay TBMM Başkanı Şentop'un genel kurulu selamlaması BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi çalışma ziyaretinde bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, mecliste genel kurulu selamladı.
Meclis toplantısından detay
TBMM Başkanı Şentop'un genel kurulu selamlaması BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi çalışma ziyaretinde bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, mecliste genel kurulu selamladı.