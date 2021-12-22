Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop, meclis toplantısında genel kurulu selamladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop, meclis toplantısında genel kurulu selamladı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Meclis toplantısından detay TBMM Başkanı Şentop'un genel kurulu selamlaması BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi çalışma ziyaretinde bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, mecliste genel kurulu selamladı.

Meclis toplantısından detay

TBMM Başkanı Şentop'un genel kurulu selamlaması BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi çalışma ziyaretinde bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, mecliste genel kurulu selamladı.

Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop, meclis toplantısında genel kurulu selamladı

Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop, meclis toplantısında genel kurulu selamladı

Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop, meclis toplantısında genel kurulu selamladı

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title