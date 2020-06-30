Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop: "İnsanı merkeze almadığımız hiçbir yaklaşım kalıcı bir çözüm üretmeyecektir"
Son dakika güncel haberi: "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Şentop'un küesüden ayrılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katıldı.
30.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:29
"Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliği
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
TBMM Başkanı Şentop'un küesüden ayrılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katıldı.
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Kaynak: AA