Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop: "İnsanı merkeze almadığımız hiçbir yaklaşım kalıcı bir çözüm üretmeyecektir" Son dakika güncel haberi: "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Şentop'un küesüden ayrılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katıldı.

"Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Şentop'un küesüden ayrılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katıldı. (3) Kaynak: AA