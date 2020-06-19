Son dakika haberleri! - TBMM Başkanı Şentop, Bahçeli görüşmesi sona erdi
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Son dakika haberleri! - TBMM Başkanı Şentop, Bahçeli görüşmesi sona erdi

Gelen son dakika haberine göre - TBMM Başkanı Şentop, Bahçeli görüşmesi sona erdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından MHP Genel Merkezineden ayrıldı.

19.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:48

- TBMM Başkanı Şentop, Bahçeli görüşmesi sona erdi

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından MHP Genel Merkezineden ayrıldı.

TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından Balgat'ta bulunan MHP Genel Merkezineden ayrıldı. TBMM Başkanı Şentop'u, MHP Genel Başkanı Bahçeli uğurlarken, ikili açıklamada bulunmadı.

Son dakika haberleri! - TBMM Başkanı Şentop, Bahçeli görüşmesi sona erdi

Kaynak: İHA

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