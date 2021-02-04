Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın 6-7 Ocak'taki Türkiye ziyareti sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine...
04.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:44
Gelen son dakika haberlerine göre TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın 6-7 Ocak'taki Türkiye ziyareti sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını söyledi.
TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın 6-7 Ocak'taki Türkiye ziyareti sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju