Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın 6-7 Ocak'taki Türkiye ziyareti sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine...
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Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın 6-7 Ocak'taki Türkiye ziyareti sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine...

04.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:44
Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın 6-7 Ocak'taki Türkiye ziyareti sırasında ikili ilişkilerin

Gelen son dakika haberlerine göre TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın 6-7 Ocak'taki Türkiye ziyareti sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın 6-7 Ocak'taki Türkiye ziyareti sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju

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