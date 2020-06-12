Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop: ABD'nin, Türkiye'deki mahkemelere saygı duyması gerekir Son dakika politika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz hakkında mahkumiyet kararı verilmesini eleştiren ABD'ye tepki göstererek, "ABD, Türk mahkemelerinin verdiği karara saygı duymalı" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz hakkında mahkumiyet kararı verilmesini eleştiren ABD'ye tepki göstererek, "ABD, Türk mahkemelerinin verdiği karara saygı duymalı" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cuma namazı çıkışı Meclis'te parlamento muhabirleri ile bir araya geldi. Şentop, salgın başladığından bu yana Meclis'te 10 çalışanda Covit-19 tespit edildiğini belirterek, "7 personelimiz iyileşerek görevlerinin başındalar. Vaka tespit edilen 3 kişinin tedavisi ise sürüyor" dedi. Milletvekillerinde şu ana kadar Covit-19 tespit edilmediğini de belirten Şentop, Meclis'te her şeyin kontrol altında olduğunu kaydetti.

'YASSIADA TEKLİFİ EMSAL TEŞKİL ETMEZ'Yassıada yargılamalarına ilişkin verdiği kanun teklifi hakkında muhalefetten, "bize söylenmedi" şeklinde gelen eleştirilere ilişkin Şentop, "Milletvekili arkadaşlarımın hiçbirine 'beraber yapalım' demedim; ama 'biz de imza atalım' diyen herkes imza attı" değerlendirmesinde bulundu. Yassıada teklifinin ardından, 27 Mayıs darbesi için de benzer bir düzenleme yapılmasına ilişkin çağrılara Şentop, "Türkiye'de mağduriyetler çok. İdamlar, müebbetler. Burada emsal oluşturmayacak bir durum var. Yassıada'da yapılan şey belli kişileri yargılamak için özel mahkeme kurulmuş, emsal teşkil edecek bir durum yok; çünkü bunun gibi bir örnek daha yok. Diğerleri ise mevcut mahkemelerde yargılanmışlar. 'Kararlar doğrudur' demiyorum; ama 12 Eylül sonraki idamlar böyle değil" dedi.'MECLİS AÇILDI, UYGULADIK'TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz günlerde 3 milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin kendisine gelen eleştirileri de değerlendirdi. Uzun zamandır bu konuyu uzun uzun anlattığını; ama kimsenin anlamak istemediğini vurgulayarak, şöyle dedi: "Herkes hukukçu değil, teknik detayları bilmeyebilir. Ama partilerin hukukçular var, arkadaşların onlara sorması gerek. Kesin hüküm verilmesi başka, dokunulmazlık bağlamındaki durumlar farklı. Musa Farisoğulları ve Leyla Güven, 27'nci dönemde ilk defa vekil seçildiler. Dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili bir durum yok. Anayasa'nın 83'üncü maddesinin iki istisnası var; ağır cezalık, suçüstülük hali ve vekil seçilmeden önce soruşturma olması. Güven ve Farisoğulları ile ilgili vekillik seçilmeden önce başlamış soruşturma var. Vekil seçilse bile bu dosyalarda dokunulmazlık kazanılmıyor. Berberoğlu, 26'ncı dönemde de milletvekili. Her seçim dokunulmazlık kazandırır, hepsinde ayrı bir dokunulmazlık vardır. Bu konu dile getirildi. Yargıtay bir karar verdi. Hüküm kesinleşmiş; ama 'benim görüşüm bu, uygulayamıyorum' dersem 'beğendiğimi uygulayıp beğenmediğimi uygulamam' demiş olurum. Böyle bir yetkim yok. Meclis'te bir kanun çıkarıyoruz, bazı arkadaşlarımız 'hayır' diyor; ama kanun çıkıyor. 'Hayır' diyenler 'biz uymayız' mı diyor. Yargı kararı başka bir şey hukuki görüş başka bir şey. Benim önüme gelmiş 'ben uygulamıyorum' diyebilir miyim? Biz neyi bekledik, çıkacak yeni infaz paketini. O paketten yararlanma durumu olabilir mi diye. Yargı paketi açıklandı. 'Uygulamasını görelim' dedik. Salgın süreci başladı. 48 gün Meclis tatil edildi. Meclis açıldı uyguladık."'AYASOFYA, TARİHİMİZ BAKIMINDAN ÖNEMLİ'Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Şentop, "Şu anda Danıştay'da görüşülüyor. Gündemde olan bir süreç var. Danıştay 'hayır' derse de başka türlü yürürlükten kaldırma yolları var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile olabilir. Bizim tarihimiz bakımından önemli" ifadelerini kullandı. ABD'YE TOPUZ TEPKİSİMetin Topuz'a 'FETÖ'ye yardım' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD makamlarına da tepki gösteren Şentop, "Bizde de mahkeme var. Söyleyebileceğimiz bir şey yok, herkes ona saygı duymalı. Sadece ABD mahkemelerine saygı duymak zorunda değil dünya. ABD'nin de Türkiye'deki mahkemeleri saygı duyması gerekir" dedi.'ÇOKLU BARO DÜZENLEMESİ OLABİLİR'AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı baroların seçim sistemine ilişkin Şentop, çoklu baro düzenlemesini savundu. Şentop, Anayasa'ya aykırı bir durum olmadığını belirterek, "Henüz somut bir düzenleme yok. Olabilir bence. Çoklu kurulabilen meslek kuruluşu var. Anayasa Mahkemesi (AYM) karşı çıkmamış, 'çoklu olabilir' diyor, AYM aykırı bulmamış, olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Meclis Başkanlığı seçimleri hakkında "12 Temmuz'da seçim yapılmış en son. 12 Temmuz'a kadar yapmak gerekiyor. 5 gün adaylık, 5 gün seçim. 2 Temmuz'da başlayabilir" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA