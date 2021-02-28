Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye'nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir Anayasa'ya ihtiyacı var. Hükümet sistemi...

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye'nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir Anayasa'ya ihtiyacı var. Hükümet sistemi tartışmasını da bunun içinde yapabilirsiniz, zaten o da bir Anayasa tartışmasıdır.