Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye'nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir Anayasa'ya ihtiyacı var. Hükümet sistemi...
28.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:48
Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye'nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir Anayasa'ya ihtiyacı var. Hükümet sistemi tartışmasını da bunun içinde yapabilirsiniz, zaten o da bir Anayasa tartışmasıdır.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye'nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir Anayasa'ya ihtiyacı var. Hükümet sistemi tartışmasını da bunun içinde yapabilirsiniz, zaten o da bir Anayasa tartışmasıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden