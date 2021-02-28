Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye'nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir Anayasa'ya ihtiyacı var. Hükümet sistemi...
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Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye'nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir Anayasa'ya ihtiyacı var. Hükümet sistemi...

28.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:48
Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye'nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir Anayasa'ya ihtiyacı var. Hükümet sistemi tartışmasını da bunun içinde yapabilirsiniz, zaten o da bir Anayasa tartışmasıdır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye'nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir Anayasa'ya ihtiyacı var. Hükümet sistemi tartışmasını da bunun içinde yapabilirsiniz, zaten o da bir Anayasa tartışmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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