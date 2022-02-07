Son dakika haberleri... TBMM -15. Dönem Aydın Milletvekili İsa Ayhan için cenaze töreni düzenlendi - Haberler
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Son dakika haberleri... TBMM -15. Dönem Aydın Milletvekili İsa Ayhan için cenaze töreni düzenlendi

AA, Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Son dakika haberi: TBMM'de düzenlenen tören CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Törene katılanlar Cenazenin tören alanına getirilmesi Dua edilmesi Cenazenin araca konulması Aileye taziye dileklerinin iletilmesi TBMM - Hayatını kaybeden 15. Dönem Aydın Milletvekili İsa Ayhan için cenaze töreni düzenlendi.

AYDIN (AA) - Tbmm'de düzenlenen tören

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

Törene katılanlar

Cenazenin tören alanına getirilmesi

Dua edilmesi

Cenazenin araca konulması

Aileye taziye dileklerinin iletilmesi TBMM - Hayatını kaybeden 15. Dönem Aydın Milletvekili İsa Ayhan için cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika haberleri... TBMM -15. Dönem Aydın Milletvekili İsa Ayhan için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haberleri... TBMM -15. Dönem Aydın Milletvekili İsa Ayhan için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haberleri... TBMM -15. Dönem Aydın Milletvekili İsa Ayhan için cenaze töreni düzenlendi

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Milletvekili, Cenaze, Aydın, TBMM, Güncel, Haber

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