Son dakika haberleri... TBF, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un ligden çekilen Bandırma Basketbol İhtisas'ın yerine ING... Son dakika habere göre TBF, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un ligden çekilen Bandırma Basketbol İhtisas'ın yerine ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmasına karar verdi.

TBF, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un ligden çekilen Bandırma Basketbol İhtisas'ın yerine ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmasına karar verdi. Kaynak: AA