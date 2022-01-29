Son dakika haberleri! Taziye evindeki silahlı kavgada yaralanan başhekim açığa alındı

ŞANLIURFA'da, taziye evinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ayağından tabancayla vurularak, yaralanan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli, İl Sağlık Müdürlüğü'nce 2 ay açığa alındı.

Güllübağ Mahallesi'nde çarşamba günü husumetli iki ailenin fertleri, taziye evinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek, evin dışına da taşan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan mermiler, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli ile Hüseyin Şenbayram ve Mesut Güneş'e isabet etti. Ayağından yaralanan Başhekim Şelli ve 2 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.