Son dakika haberleri! Tayvan lideri Tsai'den "yükselen otoriterliğe" karşı birlik çağrısı

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, demokratik ulusların artan otoriterlik karşısında daha fazla birlik olması çağrısında bulundu.

Tsai, Tayvan'a ziyaret gerçekleştiren Fransız parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis'in Tayvan Dostluk Grubu üyesi 6 milletvekiline hitaben yaptığı konuşmada, Tayvan'ın bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunmak için daha büyük sorumluluklar üstleneceğini söyledi.

Tayvan lideri Tsai, yükselen otoriterlik karşısında demokratik ulusların birlik olması gerekliliğine işaret ederek, "Demokratik müttefikler, uluslararası ilişkilerde hızlı değişiklikler ve otoriterliğin artması gibi zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında iş birliğini güçlendirmeli." ifadesini kullandı.

Fransız heyete başkanlık eden Francois de Rugy de hükümetinin taraflar arasındaki bağları güçlendirmek istediğini söyledi.

Rugy, ayrıca, Tayvan'ın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Interpol, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Dünya Sağlık Asamblesi gibi uluslararası kuruluşlara katılımını destekleyen Ulusal Meclis tarafından kabul edilen kararın bir kopyasını Tsai'ye sundu.

Fransız senatörlerden oluşan 5 kişilik heyet ekimde Tayvan'ı ziyaret etmişti. Pekin yönetimi, senatörlerin ziyaretini engellemeye çalışmış, Çin'in Paris Büyükelçisi ziyaretin Çin-Fransa ilişkilerini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunmuştu.

Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Pekin yönetimi, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine ve Ada'nın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına karşı çıkıyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet