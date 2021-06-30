Son dakika haberleri | Tayvan'da judo dersinde facia: 27 kez yere düşürülen çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Tayvan'da judo dersinde facia: 27 kez yere düşürülen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Tayvan'da judo dersinde facia: 27 kez yere düşürülen çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Tayvan'da judo dersi sırasında 27 kez yere düşürülen 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Tayvan'da judo dersi sırasında 27 kez yere düşürülen 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Tayvan'da judo dersi faciayla sonuçlandı. Nisan ayında judo dersinde koçu ve sınıf arkadaşları tarafından 27 kez yere düşürülen 7 çocuğun beyin kanaması geçirdikten sonra komaya girdiği belirtildi. Yerel basına göre ailesi, çocuğun yaklaşık 70 gün sonra yaşam destek ünitesinden çıkarılmasına karar verdi. 60'lı yaşlarındaki judo koçunun ise "ciddi yaralanmaya neden olan fiziksel saldırı" ile suçlandığı, bu ayın başında 3 bin 583 Dolar kefaletle serbest bırakıldığı ifade edildi. Çocuğun ölümünün ardından savcının judo koçu hakkındaki suçlamayı, "ölüme neden olan yaralama" olarak değiştireceği aktarıldı. Judo koçu, suçlu bulunması durumunda en az 7 yıldan müebbet hapse kadar ceza ile karşı karşıya kalacak. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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