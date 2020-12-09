Son dakika haberleri: Tayvan'da bir askeri tesiste patlama: 3 yaralı
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Son dakika haberleri: Tayvan'da bir askeri tesiste patlama: 3 yaralı

09.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:22
Son dakika haberleri: Tayvan'da bir askeri tesiste patlama: 3 yaralı

Son dakika habere göre Tayvan'ın güneyindeki bir kentte bulunan askeri silah fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı.

Tayvan'ın güneyindeki bir kentte bulunan askeri silah fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı.

Focus Taiwan'ın haberine göre, Tayvan'ın güneyindeki Kaohsiung kenti yerel hükümeti, askeri silah fabrikasında alüminyum tozunun işlenmesi esnasında ham maddelerin tutuşarak patlamaya neden olduğunu açıkladı. Patlama nedeniyle vücutlarında ciddi yanıklar meydana gelen 3 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından işletilen tesise yönelik Kaohsiung Kent Hükümeti İşçi İşleri Bürosunca yapılan soruşturmada fabrikanın gerekli güvenlik ekipman ve prosedürleri karşılamadığı ortaya çıktı.

Büro, soruşturmanın Kaohsiung Bölge Savcılığı Ofisi'ne intikal edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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