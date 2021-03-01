Son dakika haberleri! Tayland'da polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 33 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Tayland'da Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası ve anayasal reform talebiyle düzenlenen gösterilerde protestocular ile polis arasında arbede çıktı.

Tayland'da Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası ve anayasal reform talebiyle düzenlenen gösterilerde protestocular ile polis arasında arbede çıktı.

Yerel basında çıkan haberde, protesto gösterilerinde 22 kişinin gözaltına alındığı, bir polis memurunun ani kalp durması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haberde, Başbakan Prayut'un yaşadığı 1. Piyade Alayı Karargahına doğru ilerleyen bir grup demokrasi yanlısı genç ile polisler arasında arbede çıktığı, olayda en az 10 protestocu ve 23 güvenlik görevlisinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Polisin, bariyerleri aşarak karargaha yaklaşan göstericilere plastik mermi, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği belirtildi.

Prayut 2014'ten bu yana Başbakan

Prayut, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından, "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

Darbenin ardından 5 yıl boyunca ertelenen seçimler, cunta gözetiminde hazırlanan seçim kanununun çıkarılması sonrasında 2019'da yapılabilmişti.

Prayut seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu Temsilciler Meclisiyle cunta tarafından atanan askerlerden oluşan senatonun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Diğer yandan, bazı milletvekilleri, Prayut'u darbeden sonra yapılan ilk serbest seçimlerin ardından yeniden başbakan seçilmesine rağmen, "cunta lideri olarak yetki ve sorumluklarını sürdürmesinin anayasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle eleştirmişti.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Ekim 2020'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer