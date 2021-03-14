Son dakika haberleri! Tayland'da motosiklet kazasında ölen Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri! Tayland'da motosiklet kazasında ölen Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı

14.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:41
Son dakika haberleri! Tayland'da motosiklet kazasında ölen Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gelişmesine göre Tayland'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden 48 yaşındaki eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tayland'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden 48 yaşındaki eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Karşıyaka Camisinde kılınan cenaze namazına Çantay'ın annesi Zeliha, babası Erşed ile kardeşleri Betül ve Erinç ile yakınları katıldı.

Karahan Çantay'ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle karıştığı kazada yaşamını yitiren Karahan Çantay'ın cenazesi, THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan TK 69 sefer sayılı uçağıyla dün yurda getirilmişti.

İstanbul Havalimanındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Çantay'ın cenazesi kardeşi Erinç Çantay'a teslim edilmişti. Çantay'ın cenazesi defnedilmek üzere kara yoluyla memleketi Ankara'ya gönderilmişti.

21 Aralık 1973'te Ankara'da doğan Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü'nde okudu.

1995'te "Mr. Turkey" yarışmasında birinci seçilen Çantay, İstanbul'da ilk kez düzenlenen "Mr. World" Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil ederek üçüncü oldu.

Çantay, mankenlik ve fotomodellik yaptı, film ve dizilerde rol aldı. Uzun süredir Tayland'da yaşadığı bilinen ünlü model Karahan Çantay, başkent Bangkok'ta matematik öğretmenliği yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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