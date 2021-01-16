Son dakika haberleri... Tayland'da hükümet karşıtı protestolarda arbede
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Son dakika haberleri... Tayland'da hükümet karşıtı protestolarda arbede

16.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:07
Son dakika haberleri... Tayland'da hükümet karşıtı protestolarda arbede

Son dakika gündem haberine göre Tayland'da geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden hükümet ve monarşi karşıtı gösterilerde protetostocular ile polis arasında arbede yaşandı.

Tayland'da geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden hükümet ve monarşi karşıtı gösterilerde protetostocular ile polis arasında arbede yaşandı.

Tayland'da geçtiğimiz yıldan bu yana hükümet ve monarşi karşıtı protestolar sürüyor.  Tayland medyası ThaiEnquirer'de yer alan habere göre, Başkent Bangkok şehir merkezindeki Zafer Anıtı (Victory Monument) kavşağında demokrasi yanlısı grup olarak bilinen Ratsadon'un bir parçası olduğu ifade edilen Liberating Guard'dan yaklaşık 50 protestocu, Başbakan Prayut Chan-ocha'nın hükümetini ve  Kral'a ihanet" (les-majeste) yasasını yürürlüğe soktuğu gerekçesiyle toplandı.Düzenlenen protestolarda 2 eylemcinin gözaltına alındığı ifade edildi. Tayland Ceza Kanununun Kral'a ihanet suçunu düzenleyen maddeleri uyarınca monarşiyi eleştirenlere 15 yıllık hapis cezaları verilebiliyor. 

PORTREYE SPREY İLE YAZI YAZMIŞTI

Başkent Bangkok'ta bulunan Thammasat Üniversitesi'nde eğitim gören Sirichai Nathuang, Kral Maha Vajiralongkorn'in portesine zarar verdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. 21 yaşındaki öğrenci "Kral'a ihanet" suçundan tutuklanan ilk kişi olmuştu.

- Tayland

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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