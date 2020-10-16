Son dakika haberleri: Tayland'da hükümet karşıtı protestolara polis müdahalesi

Gelen son dakika haberine göre Şemsiyeleriyle bekleyen göstericiler Polisin göstericilere tazyikli su sıkması Göstericiler ve polis arasında çıkan arbede Siam Center'da oturan göstericilerBANGKOK - Tayland'da polis, ordu ve monarşinin ülkede siyasete ve toplumsal özgürlüklere yönelik baskılara karşı protesto düzenleyen bir...