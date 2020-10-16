Son dakika haberleri: Tayland'da hükümet karşıtı protestolara polis müdahalesi
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Son dakika haberleri: Tayland'da hükümet karşıtı protestolara polis müdahalesi

16.10.2020 17:58 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:04

Gelen son dakika haberine göre Şemsiyeleriyle bekleyen göstericiler Polisin göstericilere tazyikli su sıkması Göstericiler ve polis arasında çıkan arbede Siam Center'da oturan göstericilerBANGKOK - Tayland'da polis, ordu ve monarşinin ülkede siyasete ve toplumsal özgürlüklere yönelik baskılara karşı protesto düzenleyen bir...

Şemsiyeleriyle bekleyen göstericiler

Polisin göstericilere tazyikli su sıkması

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbede

Siam Center'da oturan göstericiler

BANGKOK - Tayland'da polis, ordu ve monarşinin ülkede siyasete ve toplumsal özgürlüklere yönelik baskılara karşı protesto düzenleyen bir grup göstericiyi dağıttı.

Son dakika haberleri: Tayland'da hükümet karşıtı protestolara polis müdahalesi
Son dakika haberleri: Tayland'da hükümet karşıtı protestolara polis müdahalesi
Son dakika haberleri: Tayland'da hükümet karşıtı protestolara polis müdahalesi
Son dakika haberleri: Tayland'da hükümet karşıtı protestolara polis müdahalesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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