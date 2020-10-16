Son dakika haberleri: Tayland'da hükümet karşıtı protestolara polis müdahalesi
16.10.2020 17:58 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:04
Gelen son dakika haberine göre Şemsiyeleriyle bekleyen göstericiler Polisin göstericilere tazyikli su sıkması Göstericiler ve polis arasında çıkan arbede Siam Center'da oturan göstericilerBANGKOK - Tayland'da polis, ordu ve monarşinin ülkede siyasete ve toplumsal özgürlüklere yönelik baskılara karşı protesto düzenleyen bir...
Şemsiyeleriyle bekleyen göstericiler
Polisin göstericilere tazyikli su sıkması
Göstericiler ve polis arasında çıkan arbede
Siam Center'da oturan göstericiler
BANGKOK - Tayland'da polis, ordu ve monarşinin ülkede siyasete ve toplumsal özgürlüklere yönelik baskılara karşı protesto düzenleyen bir grup göstericiyi dağıttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı