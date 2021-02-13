Son dakika haberleri! Tayland'da hükümet karşıtı protestocu gruplar polisle çatıştı
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Son dakika haberleri! Tayland'da hükümet karşıtı protestocu gruplar polisle çatıştı

13.02.2021 21:47 | Son Güncelleme: 13.02.2021 21:50
Son dakika haberleri! Tayland'da hükümet karşıtı protestocu gruplar polisle çatıştı

Son dakika haberler... Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestocu gruplar, polisle çatıştı.

Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestocu gruplar, polisle çatıştı.

Yaklaşık bin kişilik grup, "Kral'a ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınan protestocu grupların önde gelen 4 isminin serbest bırakılması için Bangkok'taki Demokrasi Anıtı'nda gösteri düzenledi.

Protestocular, yürüyüş yapmalarına izin vermeyen polise kırmızı boya, cam şişe ve maytap gibi patlayıcı maddeler fırlattı.

Çıkan arbedede 20'den fazla polisin yaralandığı, en az 7 göstericinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Göstericilerin liderlerinden Attapol Buapat, arkadaşlarının "kefaletle serbest bırakılması" gerektiğini savunarak, 7 gün içinde serbest kalmamaları halinde gelecek hafta başkentte daha büyük bir eylem düzenleneceğini kaydetti.

Tayland Ceza Kanunu'nun 112. maddesine göre monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları verilebiliyor.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, 29 Ekim 2020'de, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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