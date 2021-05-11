Son dakika haberleri: Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan iki muhalif daha kefaletle serbest bırakıldı

Son dakika haberler: Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan demokrasi yanlısı 2 aktivist daha kefaletle salıverildi.

Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan demokrasi yanlısı 2 aktivist daha kefaletle salıverildi.

Geçen yıl eylül ayında düzenlenen gösterilere katılan ve krala hakaretle suçlanan Parit Chiwarak ve Chaiamorn Kaewwiboonpan bugün serbest bırakıldı.

Mahkemenin ikiliyi monarşi karşıtı herhangi bir faaliyette bulunmamaları ve ülkeyi izinsiz terketmemeleri koşuluyla serbest bıraktığı kaydedildi.

9 Şubat'ta gözaltına alınan Chiwarak'ın avukatı 10 kez müvekkilinin kefaletle serbest bırakılması talebinde bulunmuştu. Chiwarak 15 Mart'ta açlık grevine başlamış ve hastaneye kaldırılmıştı.

3 Mart'ta gözaltına alınan Kaewwiboonpan'ın avukatı ise müvekkilinin kefaletle serbest bırakılması için 8 kez mahkemeye başvurmuştu.

24 Nisan'da demokrasi yanlısı iki muhalif Somyot Pruksakasemsuk ve Jatupat Boonpattararaksa da kefaletle serbest bırakılmıştı.

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi olan "krala hakaret suçu" ülkede tartışılıyor.

2020 yılı boyunca monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açılmıştı.

Söz konusu yasanın son 3 yıldır hiç kullanılmadığı ifade edilmiş, 2020'deki suçlama sayısının "son yılların en yüksek rakamı" olduğu bildirilmişti.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp Meclis'ten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Ekim 2020'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı Senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturdukları anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere